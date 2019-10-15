شاهد.. استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قطاعي الأحوال المدنية والوثائق، باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق وجوازات السفر وتصاريح العمل، لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولمدة أسبوع.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع.. وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتزامنًا مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء" الذي يوافق 15 أكتوبر.