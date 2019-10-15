للحوامل .. لا تصدقي ما يفعله الحشيش بالأجنة

يعد التدخين عامة والحشيش خاصة من أول المحظورات على قائمة السيدات الحوامل، لما يسببه من أضرار على صحة الجنين، وفي الدراسات الحديثة يصبح الضرر مضاعف إذا كان الجنين ذكر.



أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا إلى أن استخدام الحشيش أثناء الحمل يمكن أن يسبب تغييرات دماغية ضارة للطفل، ولكن فقط إذا كان صبي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



حيث تتعرض الذكور لـ HTC المكون في الماريجوانا الذي يحصل على نسبة عالية من المستخدمين بينما في الرحم أنتجت المزيد من الدوبامين مع نموها.



وجدت التجارب أنها غيرت أدمغة وسلوك الأجنة، الأمر نفسه لا ينطبق على الإناث، وأضافت مؤلفة الدراسة الدكتور ميريام ميليس ، من جامعة كالياري في مونسيراتو ، إن التعرض للحشيش ووصوله للرحم قد يغذي سلوكيات المخاطرة لدى الأولاد المراهقين.



وقالت "ميليس": "بينما يحذر الأطباء النساء الحوامل من تناول المشروبات الكحولية والكوكايين بسبب آثارها الضارة على الجنين ، بناءً على ما توصلنا إليه من نتائج ، فإننا نوصيهم أيضًا بتقديم النصح لهم بشأن عواقب استخدام الحشيش أثناء الحمل".

