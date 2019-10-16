إلى فقيدي الغالي.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل

شاركت إيمي طلعت زكريا صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرم، وعلقت على الصورة قائلة " الى فقيدي الغالي..ابى

أيها البعيد عن عيني الحاضر بقلبي اطمئن ياكل عمري فما زلت تقاسمني اوقاتي تسكن نبضاتي تشاركني لحظاتي ممتلئه بك ذكرياتي وكيف لا اعيشك وحبك اغلى من حياتي يا اول من نبض قلبي بحبه...بآهاتي...بألامي...بأحزاني ايها البعيد القريب...ايها الحاضر الغائب.اطمئن فانت نبض حياتي وحشتنى يا بابا حبيبي".





وظهرت إيمي طلعت زكريا، بشيميز كاروهات وبدي أسود، ولم تتكلف في اختيار تسريحة شعرها واعتمدت على شعر منسدل لإبراز جمالها.





وإليكم الصور التي توضح التفاصيل...



