Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بالعمى بين مرضى السكر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
دراسة: توقف التنفس
دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بالعمى بين مرضى السكر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن انقطاع النفس الشديد أثناء النوم هو عامل خطر لتطوير البقعة الصفراء بين مرضى السكر، والتي تعد إحدى مضاعفات مرض السكر التي يمكن أن تسبب ضعف البصر أو العمى.

وفى هذه الدراسة، قام فريق البحث بفحص البيانات من جميع المرضى الذين تم تشخيصهم على مدار 8 سنوات فى مستشفى "شانج جونج التذكارية" في تايوان.

وقالت الباحثة "جوفان تشيانج"، الأستاذ فى جامعة "تايوان": "بناءً على النتائج، نأمل أن يتعامل المزيد من المهنيين الطبيين مع توقف التنفس أثناء النوم كعامل خطر وتسمى هذه الحالة "اعتلال الشبكية السكري" وهي سبب رئيسي للعمى في الولايات المتحدة.

وأكد الباحثون أن "البقعة الصفراء السكرية يصعب علاجها فى المرضى الذين يعانون من توقف التنفس الشديد أثناء النوم، فعندما يكون مرضى السكر لديهم ضعف في التحكم بمستويات السكر في الدم، مما يسبب تلفا في الأوعية الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين، وفى بعض الأحيان، تبرز انتفاخات صغيرة من الأوعية الدموية، وتسرب السوائل والدم فى شبكية العين، وهو ما يمكن أن يتسبب هذا السائل في حدوث تورم في منطقة الشبكية".

ووفقا للباحثين، قد يسهم توقف التنفس أثناء النوم فى تطوير وتفاقم اعتلال الشبكية السكرى عن طريق زيادة مقاومة الأنسولين، وزيادة الالتهابات وزيادة ضغط الدم، وكل ذلك بمكن أن يتلف الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين.

كما وجد الباحثون أن معدل توقف التنفس أثناء النوم الحاد كان أعلى بكثير بين المرضى الذين يعانون من البقعة الصفراء السكرية بنسبة تصل إلى 80.6%، مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون منها بواقع 45.5%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احترس .. 10 أمراض تسبب العمى

ترشيحاتنا

بعد خبر وفاته في حادث.. كاظم الساهر يتصدر مؤشرات البحث

حكم الصلاة بـ ثوب به ثقوب صغيرة.. الإفتاء توضح.. فيديو

نتمنى موسماً دون مؤجلات.. أيمن يونس يعلق على تأجيل مباراة القمة

اخبار الفن .. حقيقة انفصال أصالة وطارق العريان.. منى هلا تهاجم بطل فيلم The joker

اخبار التوك شو.. حقيقة إغلاق مدارس الإسكندرية وأسباب اندلاع حرائق لبنان.. فيديو

اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسادة الخالية.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها بـ إطلالة دون مكياج

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا