ماما قالتلي صوتك حلو.. أول مغنية أوبرا سعودية تكشف تفاصيل دخولها عالم الفن ..فيديو

قالت بسمة العتيبي، أول مغنية أوبرا سعودية وممثلة في هوليوود، إنها وُلدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت تُغني منذ سن الـ 7 أعوام، وكانت تقوم بالغناء دائما في الإذاعة المدرسية أثناء وجودها بالمدرسة، وعندما جاءت إلى أمريكا كان عمرها 12 عامًا، ولم تكن تعرف اللغة الإنجليزية على الإطلاق.





وأضافت "العتيبي"، في حوارها ببرنامج "تين هوليوود"، المذاع على فضائية "TeN"، أنها تعلمت اللغة الإنجليزية من خلال الأغاني والأفلام الأجنبية، وعندما صار عمرها 16 عامًا أصبحت متميزة باللغة الإنجليزية وطرحت أول ألبوم غنائي لها، موضحة أنها دخلت مجال الأوبرا عن طريق الصدفة.





وتابعت: " كنت جالسة في المطبخ بسوى الأكل مع والدتي، وبقيت أطلع حبة أصوات، ماما قالتلي صوتك حلو في الأوبرا ، أنا بحب كل المغنيين الأجانب وكل واحد ليه أسلوبه في الغناء، بس المفضلة بالنسبة لي هي الفنانة ريحانة، لأن صوتها عميق وبتغني أوبرا وبوب، ونفس الاستايل بتاعي".



