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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية 2024 .. التعليم تعلن بدء تسليمها الخميس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا حسمت خلاله موعد تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣، سيتم بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارا من السبت ٤ مايو وحتى الجمعة ١٠ مايو حتى يتسنى لطلاب التعليم الفني الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم في استمارة الدبلومات الفنية 2024  

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، ونظرا للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني لجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية في المواعيد المقررة.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا الموعد سيكون الموعد النهائي الذي سيسمح فيه للطلاب تسجيل بياناتهم قبل عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥

وشدد الوزير  على التنبيه على كل عضو لجنة ادارة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024  بعدم التدخل المباشر فى عمل  رئيس اللجنة، و ضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

كما شدد على تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024  وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن اجزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

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