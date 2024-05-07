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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو يضحي مجددا بالأسرى لصالح إطالة الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قال موقع أكسيوس نقلا عن عضو ديمقراطي بالكونجرس، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخلى عن الرهائن  لصالح ما يراه مناسبا له.

وذكر العضو الديمقراطي أن نتنياهو صار يفضل على الأرجح إطالة أمد الحرب لتستمر أكثر، فكما تقول صحف أمريكية فإن نتنياهو قد يستمر في الحرب برفح لمدة 90 يوما.

من جانبه قال عضو بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إن غزو رفح سيحرك محادثات الرهائن في الاتجاه الخاطئ ولن يعمل وفق الاتجاه الذي يظنه نتنياهو.

وأشار إلى أن المواقف قد تتصلب أكثر، كما قد تستمر المعركة وقد لا تصبح عملية محدودة كما تقول مصادر إسرائيلية.

وسبق وقالت مصادر إن عملية رفح محدودة وقد لا تستمر مطولا. 

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