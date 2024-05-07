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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم ميكروباص و3 سيارات ملاكي بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريقي الزراعي "سمنود _ المنصورة " أمام مدخل قرية كفر حسان بنطاق محافظة الغربية ظهر اليوم مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم ميكروباص و3 سيارات ملاكي بسبب السرعة الزائدة.

 وتم الدفع ب5 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي مستشفي سمنود .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود العقيد محمد ابوريه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث سير تصادم بين سيارة ميكروباص و3 سيارة ملاكي أمام مدخل قرية كفر حسان بنطاق دائرة المركز .

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب5 سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي سمنود .


وأفاد شهود عيان للحادث أن وقوعه جاء نتيجة السرعة الزائده للسيارات بذات الطريق المشار إليه لعدم وجود مطبات صناعية تهدف إلي تأمين أرواح وحياة المواطنين .

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