طائرة خاصة.. بعثة المنتخب الوطني تطير إلى جزر القمر منتصف الشهر المقبل

تغادر القاهرة بعثة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى متوجهة إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر المقبل من أجل مواجهة منتخب جزر القمر فى إطار الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.



وتطير بعثة الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة تم الموافقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة.



وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخرا مواعيد مباريات منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر بينما تقام الثانية يوم 18 من نفس الشهر.



يذكر أن معسكر الفراعنة الكبار ينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما فى إطار تصفيات أمم إفريقيا 2021.