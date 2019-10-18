نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بحل قضايا مواطنيه في جنوب السودان

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل مع حكومة جنوب السودان، لحل مشاكل السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين فى قضايا مالية.



ونقل مجلس السيادة عن دقلو قوله ، لدى مخاطبته عددا من مواطني دارفور (في غرب السودان)، فى جوبا، إن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين.



وأضاف أنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا على خصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين.