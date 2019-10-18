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مرأة

جيسي عبده تشارك بـ تظاهرات لبنان.. اعرف كيف؟

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:38 م
جيسي عبدة
جيسي عبدة
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آلاء حسن
شاركت جيسي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها بمظاهرات سلمية لدعم لبنان، معلقة على الصورة " كلنا للوطن كلنا إيد وحدة 🇱🇧 # اجا_وقت_نحاسب # جيسي_عبدو # لبنان".

وظهرت جيسي عبده بـ جمبسوت سوداء اللون، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض وتحمل في يديها علم لبنان، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وساعة يد ونظارة شمس أنيقة لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية لم تضع جيسي عبده الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز أناقتها، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها.

 
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