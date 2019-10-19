لولو يرسم البهجة علي زوار حديقة الحيوان بعد وفاة نعيمة.. والحارس: البطاطا والجزر الوجبة المفضلة.. فيديو

فرحة غامرة بحديقة حيوان الجيزة بعد ولاده فرس النهر الملقب ب " لولو" و انضمامه لاسرة الحديقة, بعد حزن ساد فى الحديقة عقب وفاة الفيلة " نعيمة" آخر فيلة في حديقة الحيوان وسبقتها الفيلة كريمة والفيل حسن منذ ثلاث سنوات.



قال حارس فرس النهر ل صدى البلد، لولو ولدت منذ شهر وتم تبليغ الحديقة بولادة فرس جديد و انضمامه لاسرة الحديقة وقيده في دفتر خاص به منذ ولادته وحتى وفاته.



وأضاف ان الغذاء المفضل لهم فى الصيف هو البرسيم الاخضر و فى الشتاء البرسيم المجفف بالاضافه الى البطاطا و الجزر, مضيفا ان فرس النهر بطبعه شرس و لكن يتم تدريبه ليصبح اليفا.



وأوضح ان الحيوانات ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لان المواطنين يحبون مشاهدتهم و يجب الحفاظ عليهم، ولذلك يجب علينا الحفاظ علي جميع الحيوانات من حيث عدم إلقاء بقايا الطعام والمواد البلاستيكية، ويجب علي جميع الأهالي تعليم أولادهم كيفية معاملة الحيوانات معاملة حسنة.