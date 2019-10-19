لولو يرسم البهجة علي زوار حديقة الحيوان بعد وفاة نعيمة.. والحارس: البطاطا والجزر الوجبة المفضلة.. فيديو

فرحة غامرة بحديقة حيوان الجيزة بعد ولاده فرس النهر الملقب ب " لولو" و انضمامه لاسرة الحديقة, بعد حزن ساد فى الحديقة عقب وفاة الفيلة " نعيمة" آخر فيلة في حديقة الحيوان وسبقتها الفيلة كريمة والفيل حسن منذ ثلاث سنوات.
قال حارس فرس النهر ل صدى البلد، لولو ولدت منذ شهر وتم تبليغ الحديقة بولادة فرس جديد و انضمامه لاسرة الحديقة وقيده في دفتر خاص به منذ ولادته وحتى وفاته.
وأضاف ان الغذاء المفضل لهم فى الصيف هو البرسيم الاخضر و فى الشتاء البرسيم المجفف بالاضافه الى البطاطا و الجزر, مضيفا ان فرس النهر بطبعه شرس و لكن يتم تدريبه ليصبح اليفا.
وأوضح ان الحيوانات ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لان المواطنين يحبون مشاهدتهم و يجب الحفاظ عليهم، ولذلك يجب علينا الحفاظ علي جميع الحيوانات من حيث عدم إلقاء بقايا الطعام والمواد البلاستيكية، ويجب علي جميع الأهالي تعليم أولادهم كيفية معاملة الحيوانات معاملة حسنة.
قال حارس فرس النهر ل صدى البلد، لولو ولدت منذ شهر وتم تبليغ الحديقة بولادة فرس جديد و انضمامه لاسرة الحديقة وقيده في دفتر خاص به منذ ولادته وحتى وفاته.
وأضاف ان الغذاء المفضل لهم فى الصيف هو البرسيم الاخضر و فى الشتاء البرسيم المجفف بالاضافه الى البطاطا و الجزر, مضيفا ان فرس النهر بطبعه شرس و لكن يتم تدريبه ليصبح اليفا.
وأوضح ان الحيوانات ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لان المواطنين يحبون مشاهدتهم و يجب الحفاظ عليهم، ولذلك يجب علينا الحفاظ علي جميع الحيوانات من حيث عدم إلقاء بقايا الطعام والمواد البلاستيكية، ويجب علي جميع الأهالي تعليم أولادهم كيفية معاملة الحيوانات معاملة حسنة.