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الإسكندرية على رادار الطاقة الشمسية .. محطة جديدة بقدرة 150 كيلو وات.. والأمم المتحدة : تساهم في الحد من الانبعاثات الغازية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
الواح الطاقة الشمسية
الواح الطاقة الشمسية
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محمود نوفل
*الأمم المتحدة : مشروع نظم الخلايا الشمسية يساهم في تحقيق وفر عال باستهلاكات الطاقة
*المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة : نسعي لإنشاء كوادر فنیة لدعم الأسواق الناشئة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية
*هند فروح : تدريب 201 مهندس على تركيب وتشغيل وصيانة النظم الشمسية


في إطار التعاون بين إحدى شركات الأدوية ومشروع نظم الخلايا الشمسیة المتصلة بالشبكة الذى ينفذه “مركز تحديث الصناعة” مع ”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمية، حيث دشنت ” الشركة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء وتوفير طاقة مستدامة بقدرة إجمالية للمحطة 150 كیلووات / ساعة، وتنتج 260 ميجاوات ساعة سنویًا.

وصرح الدكتور محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع ان تلبي محطة الطاقة الشمسية 20٪ من إحتياجات الطاقة الكهربائية للشركة سنويًا، حيث تساهم في خفض156 طن من إنبعاثات ثانى أكسید الكربون سنویًا.

ولفت سلطان الي ان هذه المحطة تعد نموذج يحتذي به في المنشآت الصناعية، حيث يهدف هذا المشروع لنشر الفكر في قطاع الصناعات الدوائية لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبدوره أوضح دكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه المشروعات يتم تنفيذها تماشيا مع سياسة الدولة لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – الهدف الخاص بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وقال : وفي هذا الإطار يقوم مشروع نظم الخلايا الشمسية بتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة فى كافة القطاعات والتي يمكن تعميمها في مصر نظرًا لتحقيقها وفرًا عاليًا في استهلاكات الطاقة.

فيما بين الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن مشروع نظم الخلایا الشمسیة یھدف إلي دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة التي يتم تركیبھا بالمباني السكنیة والتجاریة والمباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعية وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسیة،بالإضافة إلي إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنیة ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جدیدة للشباب.

و ذكرت دكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة أن المشروع حقق إنجازا كبيرا في الفترة السابقة حيث قام بتقديم دعم فني و مادي لتنفيذ 136 محطة طاقة شمسية في 13 محافظة علي مستوي الجمهورية بقدرات تتراوح بين 5 كيلووات/ ساعة حتي 500 كيلووات/ساعة، و بإجمالي وفر في الطاقة 14,649 ميجاوات ساعة/ سنويًا.

ويشار الي انه قد تم الانتهاء من التنفيذ والربط علي الشبكة لعدد 69 محطة طاقة شمسية من إجمالي 136 محطة، بإجمالي قدرة مركبة 5.7 ميجاوات و جاري تنفيذ 3.5 ميجاوات، وتصل نسبة الخفض في نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى 8482 طن/ سنويًا.

واضافت فروح انه تم تدريب 201 مهندس على تركيب وتشغيل وصيانة النظم الشمسية، وتم قبول 50 شركة للانضمام للقائمة الاسترشادية للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والمؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
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