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توك شو

باسل خياط: أتمنى العمل مع هؤلاء النجوم.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
باسل الخياط
باسل الخياط
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قسم التوك شو
قال الممثل باسل خياط: إنه سيبدأ في تصوير مسلسل"عهد الدم" خلال الأيام القادمة، مضيفًا أنه بدأ في قراءة نصين للأعمال الرمضانية ولكن لم يتم الاختيار حتى الآن.

وأكد باسل خياط، في لقاء خاص مع برنامج"عرب وود"، الذي يذاع على قناة روتانا، أنه يحرص في الاختيار هذا العام على دور مختلف ولا يقل عن مستواه في السنين الماضية.

وتابع خياط، أنه يحرص في الاختيار على دور مصري باللهجة المصرية، ويبحث عن دور يلعبه بقالب آخر ولهجة مختلفة.

وأشار خياط أن الدراما العربية بها فقر في المواضيع وأنها بعيدة عن المستوى العالمي، وتابع أنه يرغب في عمل يجمع بينه وبين الفنانين "تيم حسن" و"قصي خولي".
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