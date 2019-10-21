رئيس النواب الليبي: اجتماع القاهرة يصب في صالح توحيد المجلس لإنهاء الأزمة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن اجتماع 90 نائبًا من البرلمان الليبي في القاهرة يصب في صالح توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق إرادة الليبيين.



وثمن صالح ، في تصريح أورده موقع بوابة الوسط الليبي ، جهود مصر الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية، ودعم السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.



يذكر أن مجلس النواب المصري استضاف اجتماعات مجلس النواب الليبي السبت الماضي من أجل توحيد الجهود ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية، حيث اتخذ النواب المجتمعون في القاهرة عدة قرارات منها تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لإعداد جلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، بهدف مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.