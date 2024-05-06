التنمية المحلية: تلقينا 542 شكوى وتم حل 417 منها

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتى شهر أبريل 2024.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانوا منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية ودورها الفعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم لتعكس بذلك مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين من خلال مبادرتها الهامة " صوتك مسموع " والتي يرعاها رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أولت اهتماما كبيراً بمنظومة الشكاوى وتطوير آليات استقبالها فى إطار الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى رضا وثقة المواطنين في الإدارة المحلية بالإضافة إلى سعيها الدائم في رفع مهارات القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى الوزارة والمحافظات، والتنسيق والربط مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات ذات الصلة وسرعة العمل على حل الشكاوى مع إضفاء قواعد الشفافية والحوكمة لجميع مراحل المبادرة كي تصبح المنظومة واحدة متكاملة ومترابطة تيسّر من الاستجابة الحقيقية والفعالة لمطالب المواطنين ".

وكشف وزير التنمية المحلية عن تلقى مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 حوالي 797,8 ألف رسالة، تضمنت حوالي 128,6 ألف شكوى تم حل 126,4 ألف شكوى منها بنسبة 98,3%، وجار حل 2171 شكوى ، مشيراً إلي أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل الماضى، حيث تلقت المبادرة 4602 رسالة منها 542 شكوى، تم الرد منها على 417 شكوي منها بنسبة 77%، وجار حل 125 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.