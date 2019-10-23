أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-10-2019.. الاستقرار يسود الأسواق و669 جنيها لـ عيار21

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، في الأسواق حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار21 بين 669 و671 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 573 و575 جنيها.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 765 و767 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5352 و5368 جنيها، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 تراوح بين 701 و703 جنيهات، وعيار 14 سجل سعرا يتراوح بين 446 و447 جنيها، وعيار 12 من 382 إلى 383 جنيها.



واستقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا للأوقية (الأونصة)، في الوقت الذي أوقدت بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.