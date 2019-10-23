الأنبا مقار يترأس اجتماع كهنة تورنتو بكندا

عقد نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على بعض الكنائس في كندا لقاء مع آباء كهنة تورنتو في كنيسة مار مرقس بتورنتو.



بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا ايليا أسقف الخرطوم، وشارك فيه الأباء الكهنة ومجموعة من الشمامسة والخدام وشعب الكنيسة.



وعقب القداس ناقش نيافة الأنبا مقار مع الآباء الكهنة بعض أمور الخدمة بالمنطقة وكيفية تنظيمها، فيما ألقى نيافة الأنبا إيليا كلمة عن "الأسرة المسيحية".