الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل مباريات الدوري الممتاز لـ بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.





وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأفلام العربي دائما ما تنتهي بوفاة البطل، والرياضة المصرية دائما ما تنتهي مشاكلها بإلغاء البطولة أو تأجيلها وفي كلتا الحالتين الخاسر الوحيد هو الجمهور".



