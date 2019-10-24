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رياضة

الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل مباريات الدوري الممتاز لـ بعد بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأفلام العربي دائما ما تنتهي بوفاة البطل، والرياضة المصرية دائما ما تنتهي مشاكلها بإلغاء البطولة أو تأجيلها وفي كلتا الحالتين الخاسر الوحيد هو الجمهور".

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من الدوري الممتاز، الذي تم تأجيله حتى الانتهاء من مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

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