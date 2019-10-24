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فن

محمد إمام وحيدا على أفيش فيلم لص بغداد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:22 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
تصدر محمد إمام الأفيش الرسمى لفيلم "لص بغداد" والمنتظر طرحه فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.
محمد إمام وحيدا على أفيش فيلم لص بغداد
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