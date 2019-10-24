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رياضة

الدوري الأوروبي .. روما يتعثر أمام بروسيا مونشنجلادباج ويتعادل 1-1

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل بوروسيا مونشنجلادباج مع مضيفه روما الإيطالي بهدف دون في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي.

سجل هدف روما نيكولو زانيولو في الدقيقة 32 من الشوط الأول، نجح لارس ستيندل في خطف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 90.

في المجموعة ذاتها، فاز إسطنبول باشاك شهير بهدف نظيف على نظيره ولفسبرجر.

وبذلك يتصدر روما المجموعة بخمس نقاط، ثم ولفسبرجر ب 4 نقاط، ثم باشاك شهير ب 4 نقاط، ويأتي مونشنجلادباخ رابعًا بنقطتين.
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