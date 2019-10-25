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محافظات

غرف عمليات بالمراكز والمدن تتابع موجة الطقس السيئ بالشرقية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينه بلبيس في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات للوقوف على جاهزية المدينة لمواجهة سقوط الأمطار المحتملة ومتابعة خطة عمل سيارات شفط المياه وفرق الانتشار السريع علي الطريق.

وجه محافظ الشرقية رئيس المدينة بالدفع بسيارات شفط المياه للمناطق المنخفضة ومطالع ومنازل الكباري لضمان عدم تعطل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والإشراف بنفسه على متابعة أعمال سيارات الكسح لشفط وسحب المياه من الطرق والشوارع وكذلك التأكد من تسليك بالوعات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار.

أكد محافظ الشرقية ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لتلقي أي بلاغات أو استغاثات من المواطنين للتعامل معها فورًا والتنسيق على مدار الساعة مع غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام.
غرف عمليات بالمراكز والمدن تتابع موجة الطقس السيئ بالشرقية
غرف عمليات بالمراكز والمدن تتابع موجة الطقس السيئ بالشرقية
غرف عمليات بالمراكز والمدن تتابع موجة الطقس السيئ بالشرقية
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