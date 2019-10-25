Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ ساحة انتظار السيارات.. موظف بالمطار يعثر على حقيبة بها 40 ألف جنيه

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:22 م
الموظف
الموظف
Advertisements
نورهان خفاجي
عثر موظف أمين يعمل بساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي علي حقيبة بها 40 الف جنيه تركها راكب فور وصوله ، وغادر متجها الي منزله بدونها ، وقامت سلطات الامن بتوجيه الشكر للموظف علي امانته فور تسليمه حقيبته .

أثناء قيام هشام سليم سالم بتجميع عربات الخدمة الذاتية بساحة انتظار سيارات مبني الركاب رقم 3 ، عثر علي حقيبة بداخلها 40 الف جنيه تركها احد الركاب فور وصوله وغادر متجها إلى منزله .

علي الفور قام الموظف بإبلاغ مباحث المطار ، والتى قامت بالاتصال بصاحب الحقيبة من خلال رقم تليفون مدون بها ، حضر صاحبها واستلم الحقيبة ووجه الشكر للموظف الأمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجل هزم الشيطان.. فرد أمن بـ حميات طوخ يعثر على 40 ألف جنيه ويسلمها لصاحبها

الضابط الأمين.. أعاد حقيبة لمواطن بداخلها 40 ألف جنيه فقدها داخل مرور القنطرة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| لماذا جرد ملك تايلاند زوجتة من ألقابها

انقطاع الكهرباء بعدة مناطق و شلل مروري بسبب الأمطار الغزيرة بالدقهلية.. صور وفيديو

تعليق الدراسة بـ 4 محافظات حتى الآن بسبب الأمطار .. تعرف عليها

بعد قضية الغلاف.. كيف سخرت مجلة لوبوان الفرنسية من أردوغان؟

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

شاهد.. فيديو مرعب لـ عاصفة تضرب الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان