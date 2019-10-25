بـ ساحة انتظار السيارات.. موظف بالمطار يعثر على حقيبة بها 40 ألف جنيه

عثر موظف أمين يعمل بساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي علي حقيبة بها 40 الف جنيه تركها راكب فور وصوله ، وغادر متجها الي منزله بدونها ، وقامت سلطات الامن بتوجيه الشكر للموظف علي امانته فور تسليمه حقيبته .



أثناء قيام هشام سليم سالم بتجميع عربات الخدمة الذاتية بساحة انتظار سيارات مبني الركاب رقم 3 ، عثر علي حقيبة بداخلها 40 الف جنيه تركها احد الركاب فور وصوله وغادر متجها إلى منزله .



علي الفور قام الموظف بإبلاغ مباحث المطار ، والتى قامت بالاتصال بصاحب الحقيبة من خلال رقم تليفون مدون بها ، حضر صاحبها واستلم الحقيبة ووجه الشكر للموظف الأمين.