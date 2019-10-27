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أخبار البلد

عزل 6 ركاب سودانيين في مطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 6 ركاب سودانيين فور وصولهم من الخرطوم ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقالت مصادر بالمطار، إنه اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة "تاركو" القادمة من الخرطوم ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب سودانيين من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى ، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .
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