عزل 6 ركاب سودانيين في مطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 6 ركاب سودانيين فور وصولهم من الخرطوم ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.



وقالت مصادر بالمطار، إنه اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة "تاركو" القادمة من الخرطوم ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب سودانيين من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .



أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى ، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .