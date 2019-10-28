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برلمان

برلمانى: يطالب بتوفير سكن بديل لقاطنى المنشآت الآيلة للسقوط

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
المبان الايلة للسقوط
المبان الايلة للسقوط
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أسامة علي
أكد النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، أن القانون كفل للمواطن الحق فى العيش و السكن الكريم، مؤكدا ضرورة حصر كافة المنشآت الايلة للسقوط على مستوى الجمهورية والتعامل معها حفاظا على أرواح المواطنين.

وطالب خالد حنفى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، بضرورة توفير مساكن بديلة للمواطنين الذين يسكنون فى منازل آيلة للسقوط، لحين الهدم والبناء مرة أخرى، وكذا توفير مساكن اقتصادية فى اماكن مناسبة للحياة الادمية لمحدودى الدخل تيسيرا عليهم.

يشار إلى ان النائب احمد فرجانى عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،قال انه تشكل لجنة خاصة المنشآت الايلة للسقوط، وتقوم هذه اللجنة بمعاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح،ويتحمل صاحب العقار تكلفة الهدم.
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