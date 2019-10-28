كريم عبد العزيز يكشف عن مفاجأة في الجزء الثالث من الفيل الأزرق.. فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن نجاح فيلم "الفيل الأزرق" كان بسبب الدراما الاجتماعية والجزء الأول من فيلم الفيلم الأزرق ليس له علاقة بالجزء الثاني ويمكن فهم الجزء الثاني دون الرجوع إلى الجزء الأول والجزء الثالث ليس له أي علاقة بالجزئين السابقين، لافتًا إلى أنه تم تأجيل فيلم "الفارس".



وأضاف كريم عبد العزيز، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث" أنه يصدق في مواضيع الجن و العفاريت ولكني لست موسوس بالموضوع، موضحًا إن صعوبة الفيلم كانت من خلال دور "يحيي راشد" كان قليل جدًا ومعتمد على ردود أفعاله.



وأشار كريم عبد العزيز، إلى أن النماذج الذي يحتذي بهم في عالم التمثيل هم عادل إمام و محمود عبد العزيز و احمد ذكي وفريد شوقي، لافتًا إلى أن ميوله كانت في اتجاه الإخراج بشكل كبير ولكن عند قيامه بمشروع التخرج استمتعت بالوقوف أمام الكاميرا ومن خلالها قررت الاتجاه للتمثيل.

