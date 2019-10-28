لتحسين الدخل.. دورات تدريبية للفتيات على مهن الخياطة والأعمال اليدوية في الفيوم

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع وليد عبد الرحمن مدير عام مديرية القوى العاملة بالفيوم وعلى أبو الحسن وكيل المديرية ، لبحث الإجراءات التنفيذية للدورات التدريبية للفتيات لتعليمهن مهن الخياطة والتفصيل والتطريز، والاعمال اليدوية بالقري الأكثر احتياجًا من خلال إدارة التدريب المهني بمديرية القوي العاملة.



تبدأ البرامج التدريبية يوم 3/11/2019 ببعض الوحدات الصحية والمحلية وجمعيات تنمية المجتمع بالقري الأكثر احتياجاَ ، وأشار محافظ الفيوم الى أن التدريب يشمل أربع وحدات صحية بقري كفور النيل ودمو القديمة أ ودمو القديمة ب والعزب بمركز الفيوم ، وأربع وحدات محلية بقري قلهانة ومنيا الحيط والغرق أ والغرق ب بمركز اطسا وجمعيات تنمية المجتمع بالغرق أ و ب .



كما يتم التدريب بالوحدات المحلية بمركز يوسف الصديق بقري كحك بحري والرواشدية وأبو صايم والمشرق قبلي وجمعيات تنمية المجتمع بالشواشنة وحنا حبيب ، وجمعية تنمية المجتمع وتدريب الشباب بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم .



أكد المحافظ أن توفير هذه الدورات التدريبية للشباب والأسر الأولي بالرعاية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل وتوفير فرص عمل للفتيات وتدريبهن على مهن الخياطة والتفصيل والتطريز والمشغولات اليدوية للمساهمة في توفير مصدر رزق لهنا والنهوض بالمستوى الاقتصادي لهذه الأسر.