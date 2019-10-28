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تعليم

جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية وتنموية شاملة إلى المنيا ..غدا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:10 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تطلق لجنة المجتمع وخدمة البيئة بجامعة الأزهر غدا قافلة طبية وتنموية شاملة الى محافظة المنيا ولمدة ثلاث أيام.

وصرح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، ان القوافل التى تطلقها الحامعة لمختلف المحافظات تأتى انطلاقا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم خدمات طبية وتوعوية للمناطق الاشد احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأضاف ان القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي فى تخصصات: الرمد .أنف اذن.نساء وتوليد .أطفال.جلدية .مسالك .جراحة .قلب وصدر .غدد .عظام )كما تقوم القافلة بإجراء عدد من العمليات البسيطة و تقديم الأدوية مجانا.

كما تقوم القافلة بعقد امتحان فورى لمحو الامية واقانة ندوات دينية وتثقيفية وحملات توعوية للم الشمل ومكافحة التطرف كما تقوم القافلة بتوزيع مساعدات عينية على الحالات الأشد احتياجا.
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