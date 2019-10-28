بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتفاوض مع نجم منتخب مصر.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن دخول النادي الأهلي السعودى، في مفاوضات مكثفة مع أحد نجوم الإسماعيلي ، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم.



ويرغب الأهلي، الذي يُعاني من تذبذب واضح في النتائج، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، في تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي، للعودة إلى المنافسة من جديد على الألقاب.



وأشارت التقارير السعودية، إلى عرض مسئولي الأهلي، على باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، التعاقد معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.



وأوضحت أن اللاعب ، رحب بعرض الأهلي، بعد مناقشات طويلة بشأن التفاصيل المالية للصفقة، حيث من المقرر أن يتم التفاوض المباشر في الساعات القادمة مع ناديه لحسم الصفقة نهائيًا.



وطلب الأهلي، التعاقد مع المحمدي، جاء بطلب مباشر من السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق الأول، الذي يعلم قدرات مدافع الإسماعيلي، حيث تابعه عن كثب أثناء تواجده في الدوري المصري.



وتواجد جروس في الدوري المصري في موسم 2018-2019، عندما كان يدرب الزمالك، وطلب شخصيًا وقتها ضم اللاعب إلى القلعة البيضاء، ولكن الصفقة فشلت.