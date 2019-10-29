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رياضة

بتروجت ينهي الشوط الأول متقدما على الداخلية 1- 0

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:15 م
الداخلية
الداخلية
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق بتروجت على مضيفه الداخلية بهدف في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني.

وسجل الهدف الأول لبتروجت اللاعب جون مانجا في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

ويحتل فريق بتروجت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد نقطة واحدة بينما يتذيل المجموعة الداخلية دون رصيد.
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