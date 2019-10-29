قرار غير متوقع.. مرتضى منصور يكشف عن خطة الزمالك بخصوص صفقات يناير

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى أي صفقات جديدة في يناير المقبل وفتح موسم التدعيمات من جديد.



وأكد ثقته في محمد حسن لاعب بإعتبار أنه لم يشارك مع الفريق حتى الآن بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ديكاداها الصومالي بإياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ومن وقتها لم يشارك مع الفريق.



وقال رئيس النادي إن اللاعب أمامه مستقبل واعد مع الفريق كما أنه لم يشارك طوال الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق ومن الصعب ضم أي لاعب وسط مدافع جديد دون أن يشارك محمد حسن بصورة كاملة والحصول على فرصته.