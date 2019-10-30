حسام عاشور: هدفي أكون أكثر لاعب في العالم فوزاً بالبطولات

كشف حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رغبته وهدفه في الفترة المقبلة مع ناديه، والذي سيسعى بكل قوة لتحقيقه.





وقال حسام عاشور عبر قناة أون سبورت: "حتى الآن أنا أمتلك 36 بطولة وأنا عمري 33 سنة، ينقصني فقط 5 بطولات لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات".





وشدد حسام عاشور "هذا هو الهدف الذي أسعى له، أمامي الكثير من السنوات في الملاعب وسأواصل التدريبات لأحقق هذا الهدف".



