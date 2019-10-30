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رياضة

حسام عاشور: هدفي أكون أكثر لاعب في العالم فوزاً بالبطولات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
كشف حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رغبته وهدفه في الفترة المقبلة مع ناديه، والذي سيسعى بكل قوة لتحقيقه.

وقال حسام عاشور عبر قناة أون سبورت: "حتى الآن أنا أمتلك 36 بطولة وأنا عمري 33 سنة، ينقصني فقط 5 بطولات لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات".

وشدد حسام عاشور "هذا هو الهدف الذي أسعى له، أمامي الكثير من السنوات في الملاعب وسأواصل التدريبات لأحقق هذا الهدف".

وأتم حسام عاشور تصريحاته "أواصل التدريبات بقوة حتى أحصل على فرصة المشاركة وأعود للعب بشكل أساسي، وليس لأنني أصبحت بديلا ألا أتدرب بقوة".
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