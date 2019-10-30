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تعليم

كلية الآثار بالفيوم تقيم حفل تأبين الدكتور محمد عبدالهادي أستاذ الترميم المصري

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
كلية الاثار بالفيوم
كلية الاثار بالفيوم تقيم حفل تأبين الدكتور محمد عبدالهادي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تقيم كلية الاثار جامعة الفيوم حفل تأبين الدكتور محمد عبدالهادي محمد أستاذ ترميم وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة القاهرة والذي وافته المنية يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 بعد تاريخ حافل وكبير إسهامات علمية وبحثية أثرت المكتبة المصرية والعربية فى مجال علوم ترميم وصيانة الاثار ويعد "عبدالهادي "احد الرعيل الاول من مؤسسي علم الترميم فى مصر والعالم العربي.

يقام حفل التأبين يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 فى العاشرة صباحا بمقر كلية الاثار جامعة الفيوم. ومن الجدير بالذكر حصول الدكتور عبدالهادي علي درجة الدكتوراة فى ترميم وصيانة الاثار من جامعة وارسو ببولندا عام 1986 وتدرج فى المناصب الإدارية والعلمية المختلفة حيث شغل منصب رئيس قسم الترميم بكلية الاثار جامعة القاهرة وعمل وكيلا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميدا لمعهد ترميم الاثار بالاقصر وشغل منصب المستشار الثقافي المصري بالمكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بوارسو بدولة بولندا

وشغل الدكتور محمد عبدالهادي عدة مناصب ثقافية مصرية مختلفة ومنها عضو لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات واستاذا زائرا ومشرفا علميا علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى مختلف أقسام الترميم بمصر ومنها كلية الاثار جامعة القاهرة وكلية الاثار جامعة الفيوم والمنيا وسوهاج والأقصر وجنوب الوادي.

وهو من مؤسسي اقسام الترميم في العديد من الدول العربية وعضوا مؤسسا للجمعية العربية للحضارة ورحل الدكتور عبدالهادي عن عالمنا بعد تاريخ طويل من العطاء علي المستوي العلمي والخلقي تاريخا اثريا ترميميا ومدرسة علمية متميزة ومتفردة فى علم الترميم والصيانة.
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