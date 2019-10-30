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أخبار العالم

ممثلة الأمم المتحدة في العراق تستقل التوك توك للوصول إلى ساحة التحرير .. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:29 م
ممثلة الأمم المتحدة
ممثلة الأمم المتحدة في العراق
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شيماء مصطفى
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وهي تستقل التوك توك للوصول إلى ساحة التحرير.

ووفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، زارت بلاسخارت ساحة التحرير، اليوم الأربعاء، للقاء المتظاهرين والحديث معهم.

وأشار وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن ممثلة الأمم المتحدة دعت إلى "إجراء حوار وطني لتحديد استجابات فورية وفعالة للخروج من حلقة العنف المفرغة، وتحقيق الوحدة في وجه مخاطر الانقسام والتقاعس بالوقوف صفا واحدا".

ويشهد العراق، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وأدانت الأمم المتحدة بأشد العبارات، أحداث العنف والقتل وارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات التي اجتاحت أنحاء كثيرة من العراق.
ممثلة الأمم المتحدة في العراق تستقل التوك توك للوصول إلى ساحة التحرير .. صور
ممثلة الأمم المتحدة في العراق تستقل التوك توك للوصول إلى ساحة التحرير .. صور
ممثلة الأمم المتحدة في العراق تستقل التوك توك للوصول إلى ساحة التحرير .. صور
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