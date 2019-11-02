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اقتصاد

الأسهم المتوسطة تتفوق على القيادية في البورصة خلال تعاملات أكتوبر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكان ارتفاع المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة.

فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة ، ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الشهر الماضي لتصل إلى نحو 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه.
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