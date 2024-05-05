الأوقاف: ممنوع جمع تبرعات على المنبر أو الخروج عن نص خطبة الجمعة

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، تنبيها هاما لجميع الأئمة والخطباء، مشددة على أنه يمنع منعا باتا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة.

جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم:«يمنع منعا باتا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد . ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال».

وتابع: «مع التأكيد على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك ، وعلى جميع السادة مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم».

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير بمدينة الشيخ زويد

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الجمعة 3/5/2024م المسجد الكبير بمدينة الشيخ زويد، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والشيخ خالد عبد العزيز مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 269 ) مليون جنيه.