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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 216 ألف مشارك لأول مرة

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف أن مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 216 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة في المقدمة.

وأضافت الوزارة أن روَّاد المساجد حرصوا على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

في سياق آخر قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في ضوء حوكمة العمل بهيئة الأوقاف المصرية، فقد حققت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٤/ ٢٠٢٤م حتى ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢٢٤,٦٥٥,٤٨٣) جنيهًا ، بزيادة قدرها (٣٣,٨٧٦,٦١٨) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (١٧,٨ %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها (٤٣,٨٦٨,٦٩٠) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٤,٣ %)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢,١٩٧,٥٤٩,٧٩١) جنيهًا، بزيادة قدرها (٣٥٤,٩١٠,٠٨٨) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (١٩,٣ %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها (٥٨٧,٣٤٣,٩٩٨) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( ٣٦,٥ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

مقارئ الجمهور الأوقاف

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