شوبير يكشف مفاجأة حول أول الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم

أكد الإعلامي أحمد شوبير على رحيل اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي.

وأشار شوبير في تصريحاته عبر راديو أون سبورت إف إم إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يكن مقتنعًا بإمكانات كريستو، مما دفع إلى قرار رحيله.

وأوضح شوبير أن كريستو كان مقيدًا تحت السن في الموسم السابق، ولكن في الموسم المقبل سيكون فوق السن، مما يجعل الجهاز الفني يفضل ضم لاعب أجنبي بديل له.

ولفت إلى أن كريستو يرغب أيضًا في الرحيل عن الأهلي، نظرًا لعدم مشاركته وعدم الاعتماد عليه من قبل الجهاز الفني.

وتابع شوبير أن اللاعب لم يشارك في قائمة مباريات الأهلي طوال الفترة الماضية، ولم يتمتع بثقة الجهاز الفني في الخط الهجومي بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس المركز.

وأضاف أن كريستو انضم إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، ولم يشارك سوى في 13 مباراة، دون تسجيل أي أهداف.