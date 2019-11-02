مقتل جنديين ماليين وجرح آخرين خلال هجوم إرهابي شمال مالي

قال الجيش المالي ان وحدة تابعة له في ولاية منينكا شمال البلاد تعرضت لهجوم من قبل إرهابيين.



وأضاف - في بيان بثته الاذاعة المالية الرسمية فجر اليوم - أن العملية اسفرت عن مقتل جنديين وجرح آخرين.



ونقل المصدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية الوزير يحيي سنقاري قوله، في بيان رسمي، ان وحدة عسكرية من الجيش المالي تعرضت لهجوم إرهابي ما تسبب في مقتل عنصرين وإصابة العديد من الجرحى وأن الهجوم خلف أضرارا مادية كبيرة.



وأضاف أنه تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة ومطاردة المهاجمين.



وأدانت حكومة مالي في البيان بشدة هذا الهجوم الإرهابي وأعربت عن تضامنها وتشجيعها لقوات الدفاع والامن.

ودعت الحكومة المالية الشعب إلى الاتحاد والتمسك بالوحدة لكسب الحرب من أجل الحرية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد.