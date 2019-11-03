هنتغدى ايه النهاردة.. سمك صول ملفوف بالجمبري وأرز صيادية وسلطة طحينة.. والحلو جيلي

تحتار السيدات كل يوم عند تجهيز قائمة الطعام خصوصا في وجبة الغداء، ونقدم لكي وجبة كاملة تحتوي على العديد من الفوائد لأسرتك، تعرفي على مكوناتها وفقًا للشيف الشربيني وغادة جميل.



مقادير سمك صول ملفوف بالجمبري للشيف الشربيني



* سمك صول

* جمبري صغير

* فلفل الوان

* جبنة موتزريلا

* ملح

* فلفل اسود

* ليمون

* كزبرة خضراء

* زبدة

* بودرة زعفران

* كريمة لباني



طريقة تحضير سمك صول ملفوف بالجمبري للشيف الشربيني



* ضعي ثوم مفروم وزبدة وملح وفلفل اسود وبصل شرائح في صينية فرن.

* لفي الجمبري في شرائح السمك الصول ورصيها في الصينية.

* رشي عليها الملح والفلفل وعصير الليمون وقليل من الماء ثم قومي بتغطية الصينية بورق المنيوم وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180.

* ضعي صوص السمك في طاسه مع بودرة الزعفران وكريمة لباني واتركيها لتغلي مرة وتقدم كطبق جانبي.



مقادير الأرز الصيادية للشيف غادة جميل



* 1 كيلو سمك فيلية

* 3 بصلات مفرومة

* 1 ملعقة كمون

* صنوبر

* كراوية

* قشر برتقال

* لوز محمص

* ليمون مخلل



طريقة تحضير ارز صيادية للشيف غادة جميل



* تتبل السمك بالبرتقال والليمون والملح والفلفل وتقلى في الزيت الساخن.

* ضعي قليل من الزيت في طاسة وعليه البصل المفروم والكمون والكراوية وشوحي على النار.

* ثم ضيفي بشر البرتقال والارز مع التقليب الجيد.

* ضعي الماء المغلي بالملح والفلفل الأسود.

* وبعد تمام النضج ضعي الارز في طبق تقديم ثم ضيفي عليه السمك وزينيه بالمكسرات.



مقادير سلطة الطحينة للشيف غادة جميل



* ربع كيلو حمص

* نصف ملعقة بيكربونات صودا

* 6 فصوص ثوم

* نصف كوب ليمون

* ربع كوب خل

* ملح

* فلفل اسود



طريقة تحضير سلطة الطحينة للشيف غادة جميل



* نقع الحمص يوم كامل في الماء.

* ضيفي إليه ماء جديد والبيكربونات صودا وضعيه على النار.

* بعد تمام النضج اهرسي الحمص وضعيه في الخلاط الكهربائي.

* ثم ضيفي الملح والكمون والثوم المفروم والخل والليمون والفلفل الاسود إلى الطحينة.

* ضيفي الماء والحمص المطحون والتقليب الجيد للوصول للقوام المطلوب.

* ضعي السلطة في اطباق تقديم وزينيها بالبقدونس.



طريقة تحضير الجيلي للشيف الشربيني



* عبوتين جيلي

* ماء

* فواكهة مشكلة



طريقة تحضير الجيلي للشيف الشربيني



* ذوبي الجيلي في كوب من الماء الساخن وكوب من الماء البارد.

* قطعي الفواكه مكعبات صغيرة وضعيها في قالب وصبي الجيلي ويوضع في الثلاجة حتى تجمد ثم قدميها.