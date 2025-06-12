بوتين يعزي الهند في ضحايا الطائرة المنكوبة ويعرض تقديم المساعدة

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه للقيادة الهندية، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على خلفية حادثة تحطم الطائرة المنكوبة التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأضاف مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بوتين أعرب في بيان رسمي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن روسيا على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة الممكنة للهند في التعامل مع تداعيات هذا الحادث، بما في ذلك الدعم الإنساني والإغاثي، وإرسال فرق إنقاذ، إذا ما طلبت السلطات الهندية ذلك.

وأشار المراسل إلى أن بوتين كان من أوائل الزعماء الدوليين الذين بادروا بتقديم التعازي، في ظل ما وصفته موسكو بالعلاقات «الطويلة الأمد والمتنوعة» التي تربطها بالهند على مختلف المستويات.

وفي سياق متصل، أكدت السفارة الروسية في الهند عدم وجود أي مواطنين روس بين ضحايا الطائرة المنكوبة، لافتًا مشيك إلى أن الجانب الروسي يترقب نتائج التحقيقات التي ستكشف عنها السلطات الهندية في الساعات المقبلة.

واختتم مشيك بالإشارة إلى أن الكرملين عبّر في بيانه عن بالغ الأسى والتضامن مع الشعب الهندي، مؤكدًا أن موسكو تقف إلى جانب نيودلهي في هذا الظرف الإنساني الصعب.