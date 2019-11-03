20 طالبا من جامعة عين شمس بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة

يشارك وفد طلابى من جامعة عين شمس بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ويتنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وتأتى مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ويشارك 20 طالبا وطالبة ممن قدموا نماذج محاكاة بالجامعة على مدار العامين الماضيين، وتدور محاور المؤتمر حول الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير و الإدارة الإستراتيچية للإعلام التنموى ومشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك فى تحقيق أهداف ٢٠٣٠ ورؤية عالمية نحو مستقبل مستدام، وتستمر مشاركة الطلاب على مدار 3 أيام مدة، انعقاد الملتقى.



أكد الدكتور عبد الفتاح سعود اهتمام إدارة الجامعة بمشاركة أبناء الجامعة فى كافة المحافل لإكسابهم المهارات المختلفة و تواصلهم مع أقرانهم من مختلف البلدان العربية، مشيرا إلى ان الوفد الطلابي للجامعة شارك فى تقديم العديد من نماذج محاكاة الدولة المصرية والتى شهد لها لفيف من الدبلوماسيين وأعضاء البرلمان المصري بالكفاءة والفكر المتطور.