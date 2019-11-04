أخبار البرلمان: "النواب" يتخذ إجراء ضد أسما منير.. اللجنة الاقتصادية توجه رسالة للحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الاحد 3 من نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
بعد تطاولها على الشعراوي.. البرلمان يظهر العين الحمرا لأسما شريف بهذا الإجراء
كشف النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، عن أنه سيجدد مطالبته للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به منذ عامين بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أحيل للجان المختصة بالبرلمان، إلا أنه لم يناقش حتى الآن.
بعد حديث السيسي.. اقتصادية النواب توجه رسالة للحكومة حول رفع الحد الأدنى للأجور
أشاد ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المتابعة الدقيقة لإجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الادنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية.
غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه.. "النواب" يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاها كبيرا في زيادة الغرامات والتقليل من العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
بشرى سارة.. فتح باب التسويات للموظفين بعد تعديل قانون الخدمة المدنية
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
وزير قطاع الأعمال: التجار وشركات القطاع الخاص امتنعوا عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلي
كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل".
لماذا قال رئيس النواب: هنخلي الأعضاء تبصم حضور وانصراف؟
مازح د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتأخرهم عن حضور الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.
بشرى سارة.. البرلمان يقترح إعادة فتح باب التسويات للموظفين دون خفض رواتبهم
قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
عبد العال معنفا النواب: الانتخابات جاية ولازم الكل يحضر علشان الدوائر تشوفكم
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة للبرلمان، وانتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها.
وزير قطاع الأعمال العام: ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج
كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال ،لافتا إلى أنها تمت على ٣ محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير والثالث بضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.
بعد تطاولها على الشعراوي.. البرلمان يظهر العين الحمرا لأسما شريف بهذا الإجراء
كشف النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، عن أنه سيجدد مطالبته للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به منذ عامين بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أحيل للجان المختصة بالبرلمان، إلا أنه لم يناقش حتى الآن.
بعد حديث السيسي.. اقتصادية النواب توجه رسالة للحكومة حول رفع الحد الأدنى للأجور
أشاد ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المتابعة الدقيقة لإجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الادنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية.
غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه.. "النواب" يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاها كبيرا في زيادة الغرامات والتقليل من العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.
بشرى سارة.. فتح باب التسويات للموظفين بعد تعديل قانون الخدمة المدنية
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
وزير قطاع الأعمال: التجار وشركات القطاع الخاص امتنعوا عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلي
كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل".
لماذا قال رئيس النواب: هنخلي الأعضاء تبصم حضور وانصراف؟
مازح د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتأخرهم عن حضور الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.
بشرى سارة.. البرلمان يقترح إعادة فتح باب التسويات للموظفين دون خفض رواتبهم
قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
عبد العال معنفا النواب: الانتخابات جاية ولازم الكل يحضر علشان الدوائر تشوفكم
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة للبرلمان، وانتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها.
وزير قطاع الأعمال العام: ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج
كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال ،لافتا إلى أنها تمت على ٣ محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير والثالث بضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.