أخبار البرلمان: "النواب" يتخذ إجراء ضد أسما منير.. اللجنة الاقتصادية توجه رسالة للحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

بعد وصف الشعراوي بالتطرف.. هل تقبل أسرته اعتذار أسما شريف منير.. نجل الإمام: والدي رجل مؤمن والله يدافع عن الذين آمنوا.. و«حفيده»: جدي رمز للسماحة.. وخاض معارك ضد المتطرفين