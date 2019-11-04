كجوك: الإجراءات الضريبية الموحدة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين.





وأضاف كجوك، في تصريحات له اليوم على هامش إطلاق المشروع، أنه يعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.



