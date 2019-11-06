Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيكول سابا لطلاب لبنان: الله يعطيكن مستقبل حلو وناجح ببلدنا مش برّا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:13 م
نيكول سابا
نيكول سابا
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نيكول سابا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توجه فيه رسالة إلى الطلبة اللبنانيين، ومدى تأثير الثورة اللبنانية عليهم.

وكتبت نيكول سابا : "طلاب لبنان جيل المستقبل بكبّر القلب وبينشاف الحال فيه.. الله يوفقكن كلكن ويعطيكن مستقبل حلو وناجح وببلدنا لبنان مش برّا!!.. #ثورة_لبنان #ثورة_الطلاب #لبنان_يتنفض".

وحرصت المطربة نيكول سابا على مشاركة المتظاهرين في لبنان والوقوف بجوار الشعب، مؤكدة أن لبنان يحتاج إلى تغيير.
نيكول سابا لطلاب لبنان: الله يعطيكن مستقبل حلو وناجح ببلدنا مش برّا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يارب تشتي وتطفي هالحرايق.. تعليق مؤثر من نيكول سابا حول حرائق لبنان

بسبب ثورة لبنان.. نيكول سابا تلغي حفلها في مصر

النجوم وتظاهرات لبنان.. إليسا: صار الوقت الناس تستعيد كرامتها.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. زوجة عمرو دياب تدعم الاحتجاجات

احتجاجات لبنان.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب

الحريري ونصرالله يتحدثان والآلاف في الشوارع .. ماذا حدث بثالث أيام انتفاضة لبنان؟

فيديو طريف.. متظاهرو لبنان يوقفون فرد أمن.. والسبب حزام

ترشيحاتنا

طريقة عمل باذنجان بانية بشكل جديد

على غرار أرامكو.. ضابط إسرائيلي يحذر من هجمات إيرانية محتملة

مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور

في أجواء رومانسية.. مي عمر تتالق بالأبيض مع زوجها

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

هل يجوز للمسافر الجمع بين الصلوات قبل مغادرة المنزل.. فتوى الأزهر تجيب

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم