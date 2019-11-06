نيكول سابا لطلاب لبنان: الله يعطيكن مستقبل حلو وناجح ببلدنا مش برّا

نشرت الفنانة نيكول سابا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توجه فيه رسالة إلى الطلبة اللبنانيين، ومدى تأثير الثورة اللبنانية عليهم.



وكتبت نيكول سابا : "طلاب لبنان جيل المستقبل بكبّر القلب وبينشاف الحال فيه.. الله يوفقكن كلكن ويعطيكن مستقبل حلو وناجح وببلدنا لبنان مش برّا!!.. #ثورة_لبنان #ثورة_الطلاب #لبنان_يتنفض".



وحرصت المطربة نيكول سابا على مشاركة المتظاهرين في لبنان والوقوف بجوار الشعب، مؤكدة أن لبنان يحتاج إلى تغيير.