Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل عياد يزور الغردقة وسفاجا لتهنئة رئيسي المدينتين بمنصبيهما

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
قدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة لرئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي والدكتورة هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا بمناسبة توليهما منصبيهما بمحافظة البحر الأحمر.

كما قدم الأنبا عمانوئيل عياد التهنئة لرئيسي مدينتي الغردقة وسفاجا بمناسبة المولد النبوي الشريف، راجيا من الله أن يعيد هذه الأيام على مصر والوطن العربي بالخير والسلام.

رافق مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك القمص يؤانس أديب راعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية لمحافظة البحر الاحمر.

واتسم اللقاء بمشاعر المحبة والمودة، ورحب رئيسا مدينة الغردقة وسفاجا بهذه التهنئة وتحدثا مع مطران إيبارشية طيبة حول سبل التعاون المشترك والمجهودات المبذولة من أجل خدمة أبناء المنطقة وكل الضيوف الوافدين من السياح، وأثنوا بالدور والمجهود المبذول من قبل الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع المصري.
الأنبا عمانوئيل عياد يزور الغردقة وسفاجا لتهنئة رئيسي المدينتين بمنصبيهما
الأنبا عمانوئيل عياد يزور الغردقة وسفاجا لتهنئة رئيسي المدينتين بمنصبيهما
الأنبا عمانوئيل عياد يزور الغردقة وسفاجا لتهنئة رئيسي المدينتين بمنصبيهما
الأنبا عمانوئيل عياد يزور الغردقة وسفاجا لتهنئة رئيسي المدينتين بمنصبيهما
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا عمانوئيل يترأس القداس الاحتفالي لسيامة الشماس أمجد عزت

ترشيحاتنا

3 حالات تؤدي لـ سحب السيارة والحبس 6 أشهر بـ قانون المرور الجديد

فيديوجراف | الأرض تبتلع سيارة في رأس غارب

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد

أتشيموبنج لاعب الزمالك السابق يعود للدوري المصري

رضا تروي تفاصيل خطف الليبي طفلها وإجباره على التسول

5 ملفات تنتظر محسن صالح في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد