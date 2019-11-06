الأنبا عمانوئيل عياد يزور الغردقة وسفاجا لتهنئة رئيسي المدينتين بمنصبيهما

قدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة لرئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي والدكتورة هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا بمناسبة توليهما منصبيهما بمحافظة البحر الأحمر.



كما قدم الأنبا عمانوئيل عياد التهنئة لرئيسي مدينتي الغردقة وسفاجا بمناسبة المولد النبوي الشريف، راجيا من الله أن يعيد هذه الأيام على مصر والوطن العربي بالخير والسلام.



رافق مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك القمص يؤانس أديب راعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية لمحافظة البحر الاحمر.



واتسم اللقاء بمشاعر المحبة والمودة، ورحب رئيسا مدينة الغردقة وسفاجا بهذه التهنئة وتحدثا مع مطران إيبارشية طيبة حول سبل التعاون المشترك والمجهودات المبذولة من أجل خدمة أبناء المنطقة وكل الضيوف الوافدين من السياح، وأثنوا بالدور والمجهود المبذول من قبل الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع المصري.