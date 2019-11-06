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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: يجب تدريب الصحفيين لنستعيد المهنية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:47 م
دكتورة ليلى عبد المجيد
دكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والاعلام جامعه القاهرة، أن الصحافة الورقية تواجه مشاكل كثيرة وتحديات منها عزوف القراء عنها ووجود المنافسة من الصحافة الالكترونية التى تعتبر مجانية.

وأضافت ليلى عبد المجيد فى تصريحات لصدى البلد الصحافة الورقية لم تطور المحتوى أو الدور الذى تقوم به لتقديم خدمة مميزة غير موجودة فى الصحف الالكترونية .

واستطردت ليلى عبد المجيد: "فقدنا المهنية فى الإعلام بسبب أننا فقدنا جزءا لا يستهان به من مصداقية الصحف الفترة السابقة، لذلك علينا البحث عن الأخبار الحقيقية والبعد عن الشائعات والأخبار المغلوطة.

وشددت ليلى عبد المجيد على ضرورة تدريب الصحفيين، خاصة فى الصحف الورقية على أنماط جديدة يحتاجها الوسط الإعلامى
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