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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال صاحب الفضل.. طارق السيد يعلق علي خسارة الزمالك من سموحة

صدى البلد

علق طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق علي أن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام سموحة لن تؤثر عليه في مشواره ببطولة الكونفدراليةالإفريقية.


 

وقال طارق السيد عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن:" المدير الفني جوميز ضرب كرسي في الكلوب بتشكيل الفريق.. لم يكن منطقيا أن يقوم بالتدوير في مركز كامل مما تسبب في خلل كبير بالأداء".


 

وأضاف: المدرب تسبب في إجهاد مضاعف لبعض اللاعبين الذين من المقرر مشاركتهم في نهائي كأس الكونفدرالية.


 

وتابع: بنسبة ٧٠ ٪‏ لست راضيا عن أداء جوميز.. معتمد جمال هو صاحب الفضل في وصول الزمالك إلى هذه المرحلة ببطولة كأس الكونفدرالية.

أحمد حسن بطولة الكونفدرالية خسارة الزمالك طارق السيد نهائي كأس الكونفدرالية نادي الزمالك السابق

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