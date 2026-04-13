سر زيارة نتنياهو إلى جنوب لبنان الآن

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الأنظار تتجه إلى الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جنوب لبنان، والتي حظيت باهتمام واسع في الإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت خلال مداخلة مع أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هذه الزيارة تُعد، وفق تقديرات محللين ومراقبين، خطوة ذات أهمية سياسية لنتنياهو، خاصة في ظل اقتراب انتخابات الكنيست، إذ قد تسهم في حشد مزيد من الدعم له، لا سيما من جانب اليمين المتطرف.

وأضافت أن نتنياهو صرّح خلال الزيارة بأن المنطقة تمثل "خط الدفاع الأمامي" عن أمن شمال إسرائيل، مدعيًا أنه تم "تدمير محور الشر"، ومؤكدًا أن أي جهة تقاتل إسرائيل ستواجه برد عسكري مباشر.

وأشارت السلامين إلى أنه لوّح بمزيد من التصعيد في جنوب لبنان، بهدف القضاء على التهديدات، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدروع، كما تحدث عن توسيع ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"، مع التأكيد على عدم عودة سكان الجنوب اللبناني في ظل استمرار التوترات الأمنية.

كما لفتت إلى أن الإعلام الإسرائيلي تداول تسمية للعملية العسكرية المحتملة في جنوب لبنان بـ "المحراث الفضي"، في إشارة إلى عمليات واسعة قد تستهدف القرى الواقعة على الخطوط الأمامية.