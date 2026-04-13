كنت هموت بجد.. طارق النهري يكشف كواليس أصعب مشاهده في المداح| فيديو

كشف الفنان طارق النهري، عن كواليس مشاركته في الجزء السادس من مسلسل المداح 6، متحدثًا عن أصعب مشاهده خلال التصوير، والتي كادت أن تتسبب له في أزمة صحية حقيقية بسبب كثافة الدخان.



وأوضح النهري، الذي جسد شخصية “الحاج صالح” ضمن أحداث العمل، في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد” ، أن مشهد وفاته داخل مكتبه نتيجة الاختناق بالدخان كان من أكثر المشاهد صعوبة ، مشيرًا إلى أنه شعر بالفعل بالاختناق أثناء التصوير. وأضاف: “كنت هموت بجد بسبب الدخان".



وأعرب طارق النهري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في العمل، مؤكدًا أن أجواء التصوير كانت مليئة بالتعاون والاحترافية بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما انعكس على جودة العمل النهائي.

ويشارك في بطولة مسلسل المداح 6 ، حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد.

العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ويواصل المسلسل تقديم أجواء الإثارة والتشويق التي حققت نجاحًا واسعًا في أجزائه السابقة.

وتدور أحداث “المداح” في إطار من الغموض والصراع مع العالم الخفي، حيث يواجه “صابر المداح” تحديات متصاعدة مع قوى الشر، في حبكة تجمع بين الدراما والتشويق والعناصر الروحانية، وهو ما جعله واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.



